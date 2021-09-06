拚生涯首座大满贯冠军 梅迪维夫强势晋级美网8强

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（法新社纽约5日电） 要力拚生涯首座大满贯冠军的梅迪维夫，今天以直落3击败第24种子伊凡斯，强势晋级美网8强，接下来将对上本届赛事最大黑马，从会外赛打起的荷兰选手范德赞德舒尔普。

美国网球公开赛男单第2种子俄罗斯名将梅迪维夫（Daniil Medvedev）此役以6比3、6比4、6比3击败英国的伊凡斯（Daniel Evans），在他近5场大满贯赛事中第4度挺进到最后8强。

伊凡斯赛后表示，体育赛事有分等级，而梅迪维夫今天打出有别与自己等级的比赛。

梅迪维夫在本季首场大满贯澳洲公开赛决赛中，败给塞尔维亚籍世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）；2019年的美网决赛则是不敌西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）。但他本届美网进行至今，4场比赛一盘未失。

梅迪维夫说：「我现在只想再度打进决赛，留下另一个回忆，希望这次会创造比较好的回忆。」

梅迪维夫下一战将对上世界排名117的荷兰选手范德赞德舒尔普（Botic Van de Zandschulp）。

这次美网，范德赞德舒尔普从会外赛打起，一路过关斩将来到8强，追平美网纪录。过去，1999年的法国选手艾斯库德（Nicolas Escude）、2008年的卢森堡选手穆勒（Gilles Muller）都曾从美网会外赛一路闯进8强。

© 2021 AFP