拚疫苗接种率花招百出 抽机票楼房送饮料甜甜圈

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（法新社雪梨31日电） 尽管目前全球还有很多国家无法取得疫苗，但没有疫苗供应不足情况的国家，却遇到民众对于接种疫苗却步难题，各方想尽办法，吸引对注射疫苗踌躇不前的民众。

★飞机搭到饱

澳洲国内染疫病例不多，以及对阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗副作用有疑虑情况下，一般大众对于接种疫苗显得兴趣缺缺。澳洲航空公司（Qantas）特别推出打疫苗抽大奖活动，希望能提高疫苗接种率，并让澳航的生意早日回归常轨。澳洲目前接种率仅约2%。

澳航（Qantas）执行长乔伊斯（Alan Joyce）今天告诉媒体：「我们将提供10个超级大奖，至少每一个州和领地有一个幸运儿，能够一家四口在一年内不限地点，不限次数搭乘澳航和捷星（Jetstar）旅行。」

「我们尽全力协助推广（疫苗）计画，这项活动将溯及既往，将会纳入已接种疫苗的每个人，适用于所有在2021年底前注射疫苗的人。」

澳航这个大奖的缺点就是能飞的地方有限，因为澳洲目前无限期关闭国际边界，只有纽西兰是唯一例外。

★抽楼房

为了鼓励接种疫苗，澳洲航空提供机票，香港则是祭出高楼。当地房地产大亨在寸土寸金的香港提供一间崭新大楼公寓，作为接种疫苗的抽奖奖品。18岁以上港人只要接种2剂疫苗，都可以参加抽奖。

大奖是价值1080万港币（约新台币3800万元）的高楼公寓。

人口约750万人的香港，是已确保疫苗供应量超出境内人口需求的全球少数地区之一。

但对于港府不信赖，以及疫情相对平缓情况下，香港民众对于接种疫苗犹疑不前，疫苗接种速度远远落后。

★送甜甜圈

没有哪个地方像美国推出那么多打疫苗拿好康活动，接种疫苗不但可以拿到免费的甜甜圈、棒球赛门票，食品杂货，甚至还可以拿到储蓄债券。

而在纽约，Vaxzevria、Covishield、Comirnaty和Janssen等疫苗，俨然变成了入门毒品。在曼哈顿联合广场（Union Square），纽约客只要出具已接种至少一剂疫苗的证明，就可以获得一支免费大麻菸卷。

★免费饮料

以色列拥有全球最高的疫苗接种率，没接种的人很容易落得没人揪，因为很多酒吧、健身房和餐厅，只对已接种者开放。

特拉维夫（Tel Aviv）今年稍早甚至告诉民众「夜生活来了」，推出「打一针，来一杯」（get a shot, take a shot）活动，在临时设置的「疫苗酒吧」提供接种者免费饮料。至于滴酒不沾的人，也可以选择牛奶布丁和咖啡。

© 2021 AFP