招架不住酸民仇恨 传哈利与梅根退出社群媒体

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（法新社伦敦10日电） 英国媒体今天报导，哈利王子和妻子梅根（Meghan Markle）在脸书（Facebook）和推特（Twitter）等社群平台上感受到「仇恨」，让他们逐渐失望后，已经停止使用社群媒体。

「星期日泰晤士报」（Sunday Times）报导，哈利和梅根不论在个人或专业领域身分上都拒绝使用社群媒体，作为他们在美国全新进步角色的一部分。

与两人亲近的消息人士向星期日泰晤士报表示，两人新成立的非营利组织Archewell Foundation「不打算」使用社群媒体，两人恢复使用社群媒体个人帐号的机会「很低」。

先前曾在网路上占尽版面的萨塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利和梅根去年闪辞英国王室职务，迁居至美国加州。

法新社报导，哈利与梅根仍担任王室职务时，两人的萨塞克斯王室帐号在Instagram上累积逾1000万名追踪者。

但两人曾抱怨在社群媒体上以及在英国媒体报导中所受的待遇。

梅根描述过往酸民对她的批评，让她「几乎难以生存」，而哈利在2016年发布一项史无前例的声明，谴责评论文章字里行间隐含的种族主义论调，以及社群媒体酸民的性别歧视和种族歧视言论。

哈利和梅根放弃「殿下」的名衔，作为离开第一线执行王室公务的部分条件后，两人去年成立一家大规模非营利组织Archewell。

哈利和梅根已展开其他创意事业，包括与线上音乐串流平台Spotify签约制作Podcast节目，讲述振奋人心和具娱乐性的故事。

两人也与线上影音串流巨擘Netflix签署一项多年合约，制作「具有影响力」的电影和影集，据说合约金额高达数千万美元。

同时，电视女演员出身的梅根去年也为Disney+推出的野生动物纪录片担任旁白。

© 2021 AFP