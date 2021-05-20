拜登上任后美俄高层首度对谈 俄外长称具建设性

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（法新社雷克雅维克19日电） 俄罗斯外交部长拉夫罗夫与美国国务卿布林肯会谈，这是拜登上任后，两国首度有高层对话。拉夫罗夫今天赞扬会谈具「建设性」且「有用」。

拉夫罗夫（Sergei Lavrov）和布林肯（Antony Blinken）于冰岛首都雷克雅维克（Reykjavik）进行了近两小时会谈后，俄罗斯的通讯社在报导中引述拉夫罗夫的话，他说：「在我看来，这次会谈是有建设性的。」

这是美国总统拜登上任以来，两国高层首次进行会谈。

冰岛将于明天在雷克雅维克主办「北极会议」（Arctic Council）部长级会议，之后就卸下轮值主席国身分，由俄罗斯接任。

拉夫罗夫与布林肯藉此机会举行会谈。拉夫罗夫会后告诉俄罗斯记者：「我们理解到，俄罗斯与美国之间的不良局势，有解决的必要。」

拜登自1月入主白宫以来，就对俄罗斯采取强硬立场，甚至形容俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）是「杀手」，这与美国前任总统川普对蒲亭的态度形成强烈对比。

但有迹象显示，美俄双方正试图缓和彼此的关系。

拉夫罗夫表示，两国关系中，有「许多僵持不下之处」，要解决并不容易，「但我感受到布林肯和其团队的决心」。

他还说：「我相信这次会谈是有益的。」

© 2021 AFP