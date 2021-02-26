拜登上任后首度动武 叙利亚17亲伊朗战士亡

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（法新社华盛顿26日电） 美军在叙利亚东部攻击亲伊朗武装团体使用的设施，并表示，美军驻伊拉克据点最近遭火箭攻击，拜登此举是在向伊朗传递讯息。叙利亚人权了望台组织说，有17名亲伊朗战士丧生。

这是拜登5周前就任总统以来，首度对与伊朗有挂钩的团体采取军事行动。美国国防部表示，美军昨天在叙利亚与伊拉克交界处朝这些团体使用的边境管制站发动空袭，炸毁「数个设施」。

美国国防部发言人柯比（John Kirby）昨天在声明中说：「在总统拜登指示下，美国军方部队今晚稍早在叙利亚东部发动空袭，攻击获伊朗支持的武装组织使用的设施。」

他说：「这些空袭是经授权后发动，以回应最近在伊拉克针对美国与联军人员的攻击，以及持续对这些人员构成的威胁。」

柯比没有说明昨天的攻击是否造成任何死伤，但叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，这波空袭在叙利亚阿布卡玛市（Bukamal）附近击中3辆载着弹药从伊拉克驶进的卡车，造成至少17人死亡。

叙利亚人权了望台组织表示，所有死者都来自伊拉克国家资助的人民动员（Hashed al-Shaabi）部队。人民动员是一个伞式组织，包含许多与伊朗有关系的小型民兵组织。

柯比说，这个地点是由真主党旅（Kataeb Hezbollah）与萨义德烈士营（Kataeb Sayyid al-Shuhada）使用，他们是「人民动员」旗下两个伊拉克什叶派武装团体。

在美国发动这波空袭前，美国与对抗伊斯兰国（Islamic State）联军在伊拉克使用的设施遭遇3起火箭攻击。

其中一起是15日发生在伊拉克库德族自治区首府阿比尔（Arbil）的军事基地，造成一名平民与一名与联军合作的外国承包商死亡，另有数名美国承包商与一名军人受伤。

华府日前才表明，愿意与德黑兰当局恢复协商，试图挽救前总统川普退出的核子协议，但伊拉克最近发生火箭攻击案，对刚上任的拜登政府构成挑战。

柯比指出空袭规模「符合比例」，并说美军是与外交措施一起行动，包括谘询抗伊斯兰国联军的美国伙伴。

他又说：「这个行动传递一个明确讯息：拜登总统将采取行动保护美国与联军人员。同时，我们刻意降低叙利亚东部与伊拉克的整体紧张情势。」（译者：张晓雯/核稿：陈政一）

© 2021 AFP