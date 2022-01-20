拜登上任周年记者会 矢言第2年会多与选民接触

（法新社华盛顿19日电） 美国总统拜登今天在就职1周年召开马拉松式记者会，自夸自己第1年的空前成就，强调将于第2年改善与选民的关系。

广告 继续浏览后续

拜登反问「诸位想得出有哪位总统1年之内有像我一样多的成果」，细数他除力抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，还编列数兆美元政府资金挽救美国经济免遭疫情波及。

民主党籍的拜登说：「我不认为有哪位新上任总统接手的挑战，比我继承的还要多。」「事实是，我们搞定了很多事情。」

当问及他只剩4成多一点点的支持率，拜登简短回说：「我不相信民调。」

拜登倒是承认他自川普手中接过总统职位这12个月来有所失策，说「这是充满挑战的一年」。当中包括他「没有预料」共和党会如此猛烈地在国会阻挠议程，也包括COVID-19检测量能至今仍无法达到需求，他说：「我们应该更快把事情搞定。」

最重要的是，拜登强调，尽管过去1年他很少外出，他有意于接下来的任期踏出白宫，「第一，我要更常踏出这个地方，我要走出去、与民众对话」。

「疫情与当前情势下，我发现自己没有机会与民众面对面。」他说希望与民众建立关系，「让他们了解我的诚意」。

© 2022 AFP