拜登上任踢铁板 美法官暂挡下非法移民驱逐禁令

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（法新社华盛顿26日电） 美国一名联邦法官今天挡下拜登政府执行停止驱逐非法移民100天的命令。拜登远大的移民政策没多久就遭遇挫败。

联邦法官狄普敦（Drew Tipton）应德州检察长派克斯顿（Ken Paxton）要求，发布为期14天的暂时禁制令，以展开进一步审查。

派克斯顿在声明中说：「驱逐出境作业若几近全面停摆，只会危害德州人民和破坏联邦法律。」

拜登入主白宫第一天即签署行政命令，兑现选前其中一项承诺，禁止驱逐在2020年11月1日之前抵达美国的无证移民。

然而，前总统川普的亲密盟友派克斯顿立即向法院提出申诉。诉状说，如果递解出境禁令付诸实行，德州将面临无法不可弥补的伤害。诉状书主张，非法留在德州的移民愈多，教育和健保成本就愈高。

法官狄普敦今天认定，派克斯顿所提主张至少两项有机会胜诉。

派克斯顿发布声明，赞法院将法律和公民的人身安全置于优先位置。

美国民权联盟（The American Civil LibertiesUnion）则提交一份简短文件，要求法院驳回上述请求。

美国民权联盟移民权利计画（Immigrants' RightsProject）律师沃夫斯（Cody Wofsy）说：「选民反对川普政府灾难性的移民政策，但德州如今正寻求阻止拜登政府开启新页。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP