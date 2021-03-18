拜登上任近2个月 北韩持续不理睬美国

广告 继续浏览后续

（法新社首尔18日电） 美国总统拜登上任将近2个月，北韩终于承认拜登这位新总统，但还是持续对华府视若无睹。

以下是法新社解读北韩所打算盘，以及未来可能采取的行动。

● 北韩想要的是什么？

北韩高阶官员本周分别发布两项声明，其中，首席副外长崔善姬（Choe Son Hui）要求美国撤除对北韩的敌意政策。

她说：「美国试图要利用与北韩接触作为争取时间的手段，最好不要耍这种肤浅伎俩。」

韩国梨花女子大学（Ewha Womans University）研究北韩议题教授朴远建（Park Won-Gon，音译）告诉法新社：「北韩已经表明了，除非美国先让步，否则不会进行谈判。」

他也说，但北韩没有提出明确的先决条件，「展现弹性」。

● 为何选现在说出来？

北韩直到本周才向美国新政府喊话，时间点显然跟美国国务卿布林肯（Antony Blinken）与国防部长奥斯汀（（Lloyd Austin）出访亚洲有关。

前美国中央情报局分析师、现任职美国智库兰德公司（RAND Corporation）的金秀（Soo Kim，音译）说：「这是平壤设定基调的一个方法，没有公然诉诸拜登政府的关注。」

「该政权也试图重申自己才是老大，以防有人忘记这回事。」

● 目前北韩情况如何？

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情增添北韩面临的压力，北韩不仅关闭边境，执行封锁的效率甚至超乎预期。贸易一落千丈，好几国大使馆也将人员撤出。

北韩至今仍对外宣称境内零确诊，观察家对此说法抱持怀疑态度，但北韩的自我孤立、制裁和夏季洪水加深经济困境。

● 为何北韩还没提到拜登？

韩国智库峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies）北韩分析家高明宣（Go Myong-hyun）说：「当北韩以姓名称呼一位总统时，必须明确指出是要侮辱他，还是要称赞他。」他也说，平壤还在评估美国新政府。

目前北韩的用词相对克制，金秀指称北韩可能对是否要挑起冲突仍犹豫不决，挑起冲突势必会导致美国采取强硬且无可转圜立场。

金秀说：「拜登任期还有4年，我认为金正恩尚未打算采取什么大动作。」

© 2021 AFP