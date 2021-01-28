拜登上任首周民调支持率 胜过川普执政任何时期

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（法新社华盛顿27日电） 根据今天公布的新民意调查，美国总统拜登上任第一周的支持率，胜过前总统川普整个任期任何时候的支持率。

美国蒙茅斯大学（Monmouth University）民调显示，有54%的美国人赞同拜登的表现，有30%不赞同。

川普总统任期的支持率大多在40%出头，根据盖洛普民意测验中心（Gallup），他1月20日卸任时支持率只有34%，创下纪录新低。

根据「晨间谘询」（Morning Consult）25日公布的追踪民调，拜登的支持率达56%、不支持率为34%。根据「国会山庄报」与哈瑞斯民意调查（The Hill-Harris）25日公布的另一份民调，拜登的支持率达63%。

尽管拜登支持率高，民调也显示在川普执政4年后，美国政治严重对立。

根据蒙茅斯大学的民调，拜登在民主党人中的支持率为90%，在无党籍人士中仅有47%，在共和党人中只有15%。

蒙茅斯大学民调研究所（Monmouth University Polling Institute）所长莫瑞（Patrick Murray）说：「整体而言，美国民众对拜登似乎比对川普友善，但真的壁垒分明。现在，自称是民主党人的民众比共和党人多。」

根据民调分析网站fivethirtyeight的数据，川普是50年来首位没有在上任头6个月享有高满意度蜜月期的美国总统。

欧巴马上任头半年的支持率平均60%，他的前一任总统小布希（George W. Bush）支持率达53.9%。川普就职前6个月的平均支持率为41.4%。（译者：张晓雯/核稿：陈政一）

© 2021 AFP