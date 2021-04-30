拜登上任100天 赴乔治亚州宣传大规模支出计画

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（法新社乔治亚州杜鲁斯29日电） 美国总统拜登今天上任满100天，他到大选重要战场乔治亚州宣传数兆美元支出计画，他认为这能让美国有所转变。

拜登在乔治亚州城镇杜鲁斯（Duluth）露天汽车集会活动上发表演说，赞扬乔治亚州在去年11月大选有出人意表成绩，还在今年1月联邦参议员决选将两位民主党人华诺克（Raphael Warnock）和奥索夫（Jon Ossoff）送进参院。

拜登表示，华诺克和奥索夫胜选对民主党取得参议院掌控权至关重要，让他得以在上任后不久就推动1.9兆美元疫情纾困案并且过关。

拜登近来也开始推动合计规模上看约4兆美元的基础建设、社会安全网及教育相关家庭计画。

拜登今天告诉保持防疫距离的群众：「你们的选票改变了世界。」现场可听到民众按鸣喇叭和欢呼声。

拜登这场简短、振奋人心的演说，有许多内容与他昨天的国会联席演说主题相呼应。他昨天宣告2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种计画取得成功后，美国「准备起飞」。

他在乔治亚州表示：「我从未像现在这样对美国感到更为乐观，美国再次动起来。」

拜登概述他的大规模支出计画，还说获得国会批准后将能创造数以百万计薪资优渥的就业机会。

© 2021 AFP