拜登与以色列总理通话 严重关切暴力加剧

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（法新社华盛顿15日电） 白宫表示，美国总统拜登（Joe Biden）今天与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通电话，对以色列和加萨间的暴力冲突加剧，表达「严重关切」。

以色列和巴勒斯坦人暴力冲突今天迈入第6天，造成加萨走廊境内至少145人丧生，包括41名小孩。以色列方面也传出至少10死，包括2名孩童。拜登表示，他强力支持以色列有权自卫，反制「哈玛斯（Hamas）和其他恐怖团体」发动火箭攻击。

白宫发表声明说，「他（拜登）谴责那些针对以色列各地城镇的不分青红皂白攻击」。

继以色列今天发动空袭，夷平加萨一栋美联社和其他国际媒体进驻的大楼后，拜登也对有关媒体记者安全问题表达关切。

在此之前，鲜少公开提及以巴冲突加剧的拜登，表达美国支持为当前以巴冲突，协商出两国解决方案。

白宫表示，拜登今天与巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）首度通电话时，也提出相同观点，「强力承诺致力协商出两国解决方案，作为迈向以巴冲突达成公正且持久解决方案的最佳途径」。

上任以来首度与阿巴斯通电话的拜登，也「强调哈玛斯必须停止朝以色列境内发射火箭」。

以色列今天发动空袭，猛轰加萨走廊，造成一个家族10口丧生，巴勒斯坦好战分子也发射一连串火箭反击。冲突还蔓延扩散至约旦河西岸。

© 2021 AFP