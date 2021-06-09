拜登与共和党基建方案协商告吹 资金税额乔不拢

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（法新社华盛顿8日电） 美国民主党籍总统拜登与联邦参议院共和党人多个星期以来的基础建设方案协商工作，今天宣告结束，双方目前对庞大支出内容未达成协议。

法新社报导，协商告吹后，拜登改变策略，换去与一个新的跨党派参院团体交涉，寻求达成妥协方案。

白宫与共和党协商代表参议员卡皮托（Shelley Moore Capito）分别表示，方案中全国道路翻修、公共运输、桥梁、港口、宽频网路等等庞大建设方面，两方在资金规模存有歧见。

白宫上周曾提议将拜登2.3兆美元基础建设方案的规模缩减到1.7兆美元，当中有部分企划费用改由其他方案支出。

共和党则是提出9280亿美元方案，由于两方金额落差太大，怎么支付各项计画自然成了争议点。

卡皮托表示，拜登「说得很清楚」，愿意让步将方案规模缩减近1兆美元，但他不愿接受共和党的谈判底线，也即不能推翻2017年对企业与富人的减税方案。前总统川普执政时，于2017年将企业税率从35%降到21%，而共和党籍把这项政策视为最高的经济成就。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登今天清楚告诉卡皮托，卡皮托所属小组「提出的方案，依他之见，不足以满足美国在修复道路桥梁、准备洁净能源的未来、创建工作机会等的基本需求」。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP