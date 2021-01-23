拜登与加拿大总理通话 两人谈论多项议题

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（法新社渥太华22日电） 渥太华与华盛顿当局分别发布声明指出，美国总统拜登就任后首度跟外国领袖通电话，今天与加拿大总理杜鲁道谈到数项议题，并计画下个月继续对话。

加拿大方面表示，拜登（Joe Biden）与杜鲁道（Justin Trudeau）通话近30分钟，内容什么都谈，从2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情到环保议题都有。由于疫情，美加边界从去年3月以来就一直关闭。

墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）也推文证实，今天他与拜登通话，讨论范围从疫情到移民问题都有，两人对话气氛「友善且相互尊重」。

杜鲁道与拜登计画不久后再次对话，至于是线上通话或亲自会面的方式，加拿大方面抱持开放态度，而白宫仅表示：「两国领袖同意一个月内再次对话。」

但华府与渥太华当局都没有证实再度对话的确切日期。

这3个国家以「美墨加贸易协定」（USMCA）取代原来的北美自由贸易协定（NAFTA），把近5亿消费人口集结为单一市场。

这3个经济体的2019年国内生产毛额（GDP）约占全球27%，他们之间的贸易额合计高达1兆2000亿美元，不过这是疫情爆发前的数据。（译者：纪锦玲/核稿：陈彦钧）

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