拜登与外国领袖首通电话 将与杜鲁道谈美加关系

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（法新社华盛顿21日电） 白宫发言人莎琪今天说，总统拜登向外国领袖打出的第一通电话，将与加拿大总理杜鲁道讨论美加关系重要性，以及停建「基石XL」输油管的决定。

莎琪（Jen Psaki）在她的第一场白宫简报会上说：「他打给外国领袖的第一通电话，将是在22日打给总理杜鲁道（Justin Trudeau）。」

莎琪说，他们将讨论到美国「与加拿大之间的重要关系」，以及拜登政府将停建美加输油管「基石XL」（Keystone XL）的决定。

基石XL输油管工程部分已经建造完成，负责营运的加拿大公司TC能源（TC Energy）今天停工，对这项决定「感到失望」，并称这代表数以千计的劳工将失业。

加拿大监管机关2010年批准「基石XL」计画，但因为有环境方面的疑虑，2015年遭前总统欧巴马挡下，2017年又遭继任总统川普推翻。

自2023年起，总长1947公里的「基石XL」输油管每天原将从加拿大亚伯达省（Alberta）油砂矿区运送最多83万桶的原油到美国内布拉斯加，之后再透过现有系统送到德州沿岸的炼油厂。

© 2021 AFP