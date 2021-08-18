拜登与英相谈阿富汗 同意举行G7视讯峰会

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（法新社华盛顿17日电） 白宫表示，美国总统拜登与英国首相强生今天通话讨论阿富汗局势，宣布下周将针对阿富汗危机召开七大工业国集团（G7）视讯峰会。

白宫在声明中说：「他们同意下周举行G7线上领袖会议，讨论共同策略与作法。」

这是自阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）夺权后，拜登首度与外国领袖通话。塔利班15日进入首都喀布尔（Kabul），再度掌权，促使美国仓皇从喀布尔机场撤出最后一批美方与盟邦人员。

塔利班以迅雷不及掩耳速度取得胜利，各界无不担忧将爆发大规模人道危机，且不仅仅是阿富汗境内，可能还会有一波又一波的难民到海外寻求庇护，包括西欧。

白宫在声明中说，拜登与强生讨论到「盟友与民主伙伴此后在阿富汗政策上持续密切合作的必要性」，包括「国际社会向难民等弱势阿富汗人提供进一步人道援助与支持的方法」。

在伦敦，首相官邸唐宁街发言人说，两位领导人乐见英美目前在撤离行动上的合作。

唐宁街发表声明说：「在接下来几天与几周，他们致力于持续密切合作，以让更多人撤离阿富汗。」

「首相与总统拜登同意国际社会必须通力合作，避免人道危机。」

声明提到，强生同时强调，重要的是，不能就此丢失过去20年在阿富汗取得的进展。

G7是由英国、加拿大、法国、德国、义大利、日本与美国组成，今年由英国担任轮值主席国。

© 2021 AFP