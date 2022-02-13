拜登与蒲亭通话无突破 克宫谴责美歇斯底里达顶点

（法新社莫斯科12日电） 美国总统拜登和俄罗斯总统蒲亭今天针对乌克兰危机进行1小时通话，但未带来重大改变。克里姆林宫于通话结束后，谴责美国在围绕乌克兰冲突议题上「歇斯底里达到顶点」，但也表示蒲亭和拜登同意继续对话。

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拜登（Joe Biden）和蒲亭（Vladimir Putin）通话结束后，克里姆林宫首席外交政策顾问鄂夏柯夫（Yury Ushakov）在电话会议上表示：「歇斯底里已达到顶点。」

鄂夏柯夫说，美方要求安排拜登和蒲亭于12日通话，即使这次通话原本计画于14日登场。在华盛顿当局警告指称俄罗斯「随时」可能展开全面入侵乌克兰后，两国领袖进行通话。

鄂夏柯夫抱怨称，美方甚至释出「俄罗斯入侵日期」。他告诉记者：「我们无法理解为何有关我们意图的不实资讯会交给媒体。」

他说，蒲亭再次表达不满，指责西方国家持续武装乌克兰，而基辅当局一直在暗中破坏西方斡旋达成的旨在终结乌东多年冲突和平协议。

与此同时，鄂夏柯夫形容两国领袖历时1小时的通话「不偏不倚且讲求实际」，并称「两国总统同意在各层面继续接触」。

俄罗斯要求西方提供具拘束力安全保证，包括承诺自东欧撤离北大西洋公约组织（NATO）部队以及绝不让乌克兰加入北约等。

华盛顿已直截了当拒绝俄方要求，但愿意与莫斯科讨论新的欧洲裁军协议。

鄂夏柯夫表示，俄方准备对华盛顿和北约的提议做出回应，莫斯科将会把拜登的观点纳入考量，「俄方将会仔细分析拜登的疑虑」。

© 2022 AFP