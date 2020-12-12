拜登介绍准美国贸易代表 戴琪与中国交手经验老到

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（法新社华盛顿11日电） 美国总统当选人拜登今天向外界介绍一批新任准阁员，将出任美国贸易代表的戴琪除为华裔女性，更具有老练经验能处理与中国的紧张贸易关系。

45岁的戴琪现为联邦众议院岁计委员会的首席贸易顾问，若她的提名案获通过，将成为第一位有色族裔女性的美国贸易代表。

在获得任命者中，戴琪是少数同时获得企业界、政治圈、劳工领袖同时力挺的准阁员人选。

拜登在介绍戴琪时说示：「我提名你后，接获称赞的电话比你想像的还多。」

戴琪在场发表谈话自我介绍。她说双亲是中国大陆出生、在台湾长大，1960年代当时美国总统甘乃迪的移民改革欢迎她的双亲以理工毕业生身分前往美国。

戴琦出生于康乃狄克州，在华府长大，毕业于耶鲁大学和哈佛法学院，2007年加入美国贸易代表办公室（USTR）担任顾问，负责处理世贸组织（WTO）里美中诉讼争端，2014年进入美国众议院岁计委员会，担任委员会主席与民主党的顾问。

在进入美国贸易代表办公室前，戴琦在华府几间法律事务所的国际贸易部门任职。她中文流利，1996年至1998年时曾以耶鲁中国学者身分，在中国广州的中山大学教英文。

© 2020 AFP