拜登介绍白宫新成员 新宠物德国牧羊犬「司令」

（法新社华盛顿20日电） 美国总统拜登今天介绍白宫多了新成员，是一只叫做「司令」（Commander）的小德国牧羊犬，让拜登暂时远离政治与支持率下滑的喧嚣。

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拜登在推特发文：「欢迎来到白宫，司令。」他还附上它咬着网球奔跑的照片。

接着，拜登分享一段影片，向美国大众介绍「最新的拜登家族成员」

影片中，美国三军统帅的拜登走向「司令」，喊道「嗨，老兄」。拜登也朝狗儿丢球，接着拜登与第一夫人吉儿（Jill Biden）将它牵进白宫。

拜登最近几周的支持率下滑，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例攀升之际，他推动的社会支出法案也触礁，新第一狗狗在这时进入白宫，肯定能让拜登稍稍宽心。

白宫没有提供有关「司令」的更多细节。

「司令」是跟着拜登一家进入白宫的第3只狗狗。白宫有养宠物的悠久传统，但在前总统川普执政时中断，拜登重拾总统饲养宠物的惯例，带着德国牧羊犬「冠军」（Champ） 与「少校」（Major）入主白宫。

拜登与第一夫人吉儿6月在推特宣布13岁的「冠军」过世。第2只狗狗「少校」不适应白宫生活，在发生至少一起咬人事件后，3月被短暂送回拜登的德拉瓦州老家，吉儿发言人4月宣布「少校」将接受「额外训练」。

拜登说，「少校」缺乏第一宠物的风范，是因为广大的白宫每个角落都有特勤局干员站岗，少校常常跑着跑着就被吓到。

爱狗的拜登一家也宣布他们会养猫，但白宫秘书莎琪（Jen Psaki）曾打趣地警告这只猫咪会在「网路引起骚动」。

© 2021 AFP