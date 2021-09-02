拜登会乌克兰总统 坚定支持乌国主权领土完整

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（法新社华盛顿1日电） 美国总统拜登今天向乌克兰总统泽伦斯基保证，美国坚定维护乌克兰主权和领土完整，对抗俄罗斯侵略，且向基辅当局提供6000万美元新安全援助资金，应对俄罗斯威胁。

拜登在白宫椭圆形办公室（Oval Office）对泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）说：「美国承诺依然坚定维护乌克兰主权和领土完整，对抗俄罗斯侵略，并支持乌克兰融入欧洲和大西洋的愿景。」

自拜登1月上任迄今，泽伦斯基是美国邀访白宫并讨论战略议题的第2位欧洲领导人。泽伦斯基昨天在五角大厦敦促美国提供军事援助，协助对抗俄罗斯和获俄罗斯撑腰的分离主义分子。

拜登说：「我们今天要讨论美国将如何继续支持乌克兰推进民主改革计画。」

两人在这场面对面会议，也针对具争议性的北溪2号天然气管线（Nord Stream 2）进行讨论。乌克兰担心连通俄罗斯与德国的北溪2号，可能被俄罗斯当成地缘政治武器。

泽伦斯基除了表达对北溪2号的担忧，还说他将寻求拜登对乌克兰是否有机会加入北约的看法及时间表。

泽伦斯基6月告诉记者，他希望拜登对乌克兰加入北约计画做出明确表态。乌、俄两国今年紧张关系加剧，俄罗斯在乌克兰边境附近集结兵力和军事装备，泽伦斯基敦促北约成员国加快脚步，让乌克兰加入北约。

但拜登明确表示，他认为乌克兰尚未准备好要加入北约，而美国也还没准备好要跨越这条俄罗斯眼中的红线。

北约认为，乌克兰在获得成员国资格前，还须进行更多政治改革。白宫发言人莎琪（Jen Psaki）强调，乌克兰必须实现国防部门现代化并推进法治改革，以符合北约成员国标准。

拜登和泽伦斯基会晤前一天，最后一批美军离开阿富汗，替美军近20年的阿富汗任务划下句点，正式终结这场美国史上历时最长的战争。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）告诉泽伦斯基，美国承诺将要求俄罗斯停止在东乌「持续挑起冲突」，并离开俄罗斯2014年从乌克兰手中吞并的克里米亚半岛。

他提到援助乌克兰的6000万美元新方案，包括提供标枪反装甲飞弹系统。他说，自2014年俄罗斯介入干预乌克兰倒向西方以来，美国已为乌克兰国防挹注25亿美元。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2021 AFP