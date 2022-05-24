（法新社东京24日电） 美国总统拜登今天与甫胜选的澳洲新任总理艾班尼斯（Anthony Albanese）会面，两人互相调侃，分享回忆，甚至睡眠建议。

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两国元首在东京举行的四方安全对话（Quad）峰会碰头，气氛融洽。这场峰会有日本、印度、澳洲及美国参与。

拜登致力深化美国与澳洲关系，藉此制衡中国，他称美澳联盟是亚太地区「稳定与繁荣的支柱」。

根据白宫公布内容，Quad的闭门会谈议题涵盖了澳洲、英国和美国之间的AUKUS安全协议，以及惩罚俄罗斯入侵乌克兰等。

在公开交流中，拜登开场时就开玩笑说，上周末才刚当选的艾班尼斯「已经任职了很长一段时间」。

他对艾班尼斯决定在赢得大选后立刻动身飞到东京参加Quad峰会表示钦佩，认为这显示澳洲对这项关系「全心投入」。

然后，拜登没有照例祝福这位澳洲新领袖「好运」，而是祝福他「好眠」。

他钦佩地说，「你才刚就职就登上了飞机」，所以「如果你在这里睡着了也没关系。我不知道你怎么办到的，真的很了不起－而且才刚结束竞选活动」。

艾班尼斯毫无倦色，也以调侃回敬拜登。

他赞扬美澳两国是「好朋友」，并回忆起多年前以美国国务院邀请的「年轻学者」身分访美，体验美国生活。

访美期间，他对美国社会的多样性进行研究，研究的团体包括游说组织美国全国步枪协会（National Rifle Association），到提倡堕胎的美国计划生育协会（Planned Parenthood）等。

艾班尼斯笑说，当时研究的团体简直就是「全套，涵盖整个光谱」。拜登则是惊呼:「你真是勇敢。」

艾班尼斯表示，下次Quad峰会将于明年在澳洲举行，但他希望「能在那之前访问美国」。

拜登则回应，双方应尽快排定访问日期。

© 2022 AFP