拜登促美国企业强化网安 防范俄罗斯网路威胁

（法新社华盛顿21日电） 美国总统拜登今天警告，有情报指出俄罗斯构成的网路威胁与日俱增，敦促美国企业「立即」准备好防御措施。

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拜登在声明中说：「如果还没做好防御措施，我敦促民间伙伴立即强化网路防御。」

拜登提到「不断发展的情报显示，俄罗斯政府正在探索可能发动网路攻击的选项，以回应西方针对莫斯科当局在乌克兰发动战争而祭出制裁」。

他说：「这写在俄罗斯的剧本内。」

拜登表示，美国政府将「持续动用各项工具，以吓阻、中断并在必要时因应针对关键基础建设的网攻」。

然而，他强调美国最重要的基础建设是由民间实体拥有与经营，无法强制采取具体的网路安全措施。

他说：「拥有者与经营者必须快马加鞭，锁好数位大门。」

拜登说：「你们有权力、能力与责任强化美国人仰赖的关键服务与技术的网路安全与韧性。我们需要每个人做好分内工作。」

负责网路暨新兴科技的副国安顾问纽柏格（Anne Neuberger）告诉记者，尽管拜登警告俄罗斯的网路威胁增加，目前「无法确定关键基础建设将发生网路事件」。

她表示，先前侦测到有「筹备活动」，但没有侦测到「具体」攻击的迹象。

她说，尽管政府努力加强网路安全领域的协调与支援，「我们还必须做更多事，才能确信我们已锁好数位大门」。

她还说，在一些领域，那些缺口「十分令人担忧」。

纽柏格重申白宫先前发出的警告，如果俄罗斯锁定关键基础设施攻击，美国「将准备好回应」。

© 2022 AFP