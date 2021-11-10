拜登借助国会通过基建法案 展开大内宣挽救民调

（法新社华盛顿9日电） 美国众议院5日通过约1.2兆美元（约新台币33.6兆）的基础建设法案，总统拜登将从今天展开大内宣，尤其民调显示近来他的支持度下滑，拜登盼藉着宣传基建法案挽回支持者。

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法新社报导，民主党籍的拜登选择在巴尔的摩向全国说明，为何及如何支用1.2兆美元重建美国日益破败的基础设施。巴尔的摩是港都，离首都华盛顿车程不到1个小时。

拜登（Joe Biden）8日晚间接受俄亥俄州辛辛那提市的电视台访问时坚称，只需「几周」的时间，这项大规模投资计画的成效就会开始彰显。

这项法案涵盖扩建网路、道路、桥梁、自来水管、电动车充电站与其他多项计画。他早前也预测，社会大众将在「两到三个月」后感受到具体成效。

距离明年美国期中选举还有一年的时间，拜登寄望于这项基建方案至少在政治方面能产生作用。

美国期中选举向来对执政党构成挑战，意味民主党可能失去目前在联邦众议院的脆弱多数。

于此同时，拜登政府团队全力投入大肆宣扬这回赢得的立法成果，而拜登则是加紧动员地方党部的干部向民众说明这项钜额的支出法案。

白宫副发言人尚皮耶（Karine Jean Pierre）9日表示：「结束巴尔的摩的行程后，总统将继续向社会大众宣扬他的理念。」

这可能是因为拜登将前总统欧巴马（Barack Obama）的遭遇谨记在心。欧巴马主政期间，拜登是他的副手。

2009年，欧巴马大力推动通过一项总额高达近8000亿美元的振兴方案，最后在政经两个层面产生不同的结果。

虽然这套振兴方案重振美国遭到衰退重创的经济，隔年的期中选举对手共和党却大有斩获。

欧巴马后来回顾说，他的过失在于除了拍板决策的程序之外，总统也必须「向美国民众说明愿景，使人民感受到团结一致、有目标而且不悲观，在特别艰困的时期尤其如此」。

这看似就是当前拜登想做的事，而他的团队里都是欧巴马执政时期的高阶官员。

拜登6日曾表示，面对与中国的竞争与气候变迁的威胁，他深信「50年后，民众抚今追昔将会说：『就是此时此刻，就是今年与往后几年的期间，美国决定要赢得21世纪的竞争。』」

不过当前美国民众更关切汽油价格飙涨、供应链中断与尚未全面获得控制的疫情。

根据综合各种民调的政治分析网站FiveThirtyEight，拜登9日的支持度是42.8%。

FiveThirtyEight另指出，以历届领导人执政的相同时期而论，美国近代史上只有两个总统的民调比拜登还糟，分别是福特（Gerald Ford）于1974年11月得到的38.4%支持，以及川普（Donald Trump）在2017年11月得到的37.9%支持。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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