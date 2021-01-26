拜登倡「美国制造」 就职却戴瑞士劳力士表惹议

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（法新社华盛顿26日电） 美国新任总统在就职典礼上的一切往往都受到民众关注，因此新总统拜登就职时佩戴7000美元（台币约19万6000元）劳力士手表的选择也引起议论，特别是他大力鼓吹「美国制造」。

拜登昨天签署行政命令，让美国企业与产品优先获得联邦政府合约，在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情下，继续推行前总统川普认同的「美国制造」（Made in America）路线。

但纽约时报（New York Times）指出，拜登就职日佩戴的瑞士劳力士Datejust不锈钢手表，「与美国近数十来每位总统明显戴上的平民手表相差甚远，只有川普除外」。

拜登当然不是首位佩戴劳力士手表的美国总统，前总统艾森豪（Dwight Eisenhower）、詹森（Lyndon B. Johnson）及雷根（Ronald Reagan）也有同样的偏好。

但自柯林顿（Bill Clinton）担任美国总统以来，美国领袖往往倾向佩戴较低调或能彰显爱国心的手表。

柯林顿1993年就职时配戴的是天美时（Timex）的Ironman手表，继任总统小布希（George W. Bush）甚至更节俭，所戴的天美时手表售价低于50美元。

欧巴马（Barack Obama）佩戴美国制手表，例如总部设于底特律的Shinola手表，或是总部设于加州的Jorg Gray手表。

川普爱好黄金众所皆知，他的手腕配戴过百达翡丽（Patek Philippe）Golden Ellipse手表、劳力士表和江诗丹顿（Vacheron Constantin）手表。

© 2021 AFP