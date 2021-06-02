拜登停止阿拉斯加保护区石油开发 再废川普政策

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（法新社华盛顿1日电） 美国总统拜登政府今天宣布停止阿拉斯加北极国家野生动物保护区的石油开发活动，扭转了前总统川普允许钻探的决定。

美国内政部表示，正在通知各家企业此一停止开发的决定，并等待彻底的环境审查，以判定北极国家野生动物保护区（Arctic National Wildlife Refuge）的租约是否应「重新申明、失效或采取额外的减轻损害措施」。

拜登政府的决定，对于长期以来竞相试图在这片敏感地区钻探的石油公司来说是一次打击。去年11月，川普在总统大选输给拜登之后不久就宣布这片地区的租赁计画，开发的势头转强。

在今年一月出售逾160万英亩土地的租赁权时，美国官员拍卖了11座油田。大型石油公司并未参加竞标，而是由州立阿拉斯加工业开发暨出口管理局（Alaska Industrial Development and Export Authority）拿下其中9项租约，另外2项由小公司取得。

拜登曾在竞选总统时承诺保护北极国家野生动物保护区。根据白宫声明，白宫气候顾问吉娜．麦卡锡（Gina McCarthy）重申拜登的承诺，并表示美国政府的决定反映出拜登的信念，即「国家宝藏是我国文化和经济的基石」。

吉娜．麦卡锡还说，拜登「感谢内政部迅速行动，暂停所有租约，等待审查前届政府在任期之末才做出的决定，那些决定很可能永久改变这个特殊地区的特性」。

环保人士一向主张，捍卫北极国家野生动物保护区，对保育北极熊和其他脆弱野生动物而言至关重要，对于在这个地区捕猎北美驯鹿的原住民来说亦然。

阿拉斯加荒野联盟（Alaska Wilderness League）代理执行长米勒（Kristen Miller）说：「暂停这些租约是往正确方向的一步。」

「现在我们期待政府和国会把废除石油租赁授权、恢复守护北极保护区沿岸平原列为优先立法事项。」

石油产业长期试图在这个地区钻探；一般认为，这里可能蕴藏数以十亿计桶的石油。阿拉斯加州数名重要的议员也大力支持开发，包括共和党籍联邦参议员穆考斯基（Lisa Murkowski）。

美国石油业协会（American Petroleum Institute ）表示，石油业懂得如何在负责任的情况下开发，拜登政府的决定会让阿拉斯加州失去工作机会和税收。

© 2021 AFP