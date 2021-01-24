拜登入主白宫 马杜洛称愿与美国建立新路线

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（法新社卡拉卡斯23日电） 委内瑞拉总统马杜洛今天表示，他愿意与美国新总统拜登「展开新页」，呼吁双方建立「新路线」。两国关系在川普执掌白宫期间维持紧张多年。

委内瑞拉左派领袖马杜洛（Nicolas Maduro）告诉支持者：「我们愿意基于相互尊重、对话、沟通和理解，在与拜登（Joe Biden）政府的关系上走一条新的路线。」

马杜洛还说，他「愿意（与美国新政府）展开新页」。

美国视马杜洛为独裁者，川普（Donald Trump）政府多次对委内瑞拉实施经济制裁，包括自2019年起禁运石油，企图推翻马杜洛的社会主义政权。

卡拉卡斯（Caracas）政府与华府关系陷入冰冻多年后，美国政府在2019年1月23日承认反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）为委内瑞拉临时总统，使两国外交关系完全破裂。

拜登去年11月赢得美国总统大选后，马杜洛曾祝贺这名政坛老将，表示委内瑞拉「准备与美国人民和政府对话及深入理解」，并于12月重申上述观点。

分析家则认为，拜登政府将对委内瑞拉采取较温和的立场，并将支持由国际居中调解，让委内瑞拉过渡至新政府。

© 2021 AFP