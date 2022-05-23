拜登公布印太经济架构 美日印等13国为首批成员

（法新社东京23日电） 美国总统拜登（Joe Biden）今天在东京正式公布「印太经济架构」（IPEF），包括美国、日本、印度等13个国家已加入这项新的贸易倡议。不过，其有效性外界仍有疑问。

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拜登公布IPEF之前，在与日本首相岸田文雄共同举行的记者会上表示：「这个架构是为了承诺与我们在这个地区的亲密朋友和伙伴合作，在确保21世纪经济竞争力时，应对最重要的挑战。」

IPEF被认为是要制衡中国在印太地区的大力扩张。白宫将推动这个架构，使其最终成为一个贸易国家紧密联系的团体。

除了发起这一倡议的美国，首批加入的成员有澳洲、汶莱、印度、印尼、日本、马来西亚、纽西兰、菲律宾、新加坡、韩国、泰国和越南。

他们发布联合声明称：「我们共同致力于建立一个自由、开放、公平、包容、互相联系、有韧性、安全和繁荣的印太地区。」

「深化合作伙伴之间的经济接触，对于持续成长、和平与繁荣至关重要。」

拜登的国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）告诉记者，这些国家约占全球GDP的40%，「还有其他国家可能加入我们」。

与传统贸易集团不同，IPEF成员并不打算就关税和放宽市场准入进行谈判。对于担心破坏本国制造业的美国选民来说，这种作法已变得越来越不受欢迎。

这项计划预计透过4个主要领域的议定标准，整合合作伙伴，即数位经济、供应链、清洁能源基础建设和反腐败措施。

不过，美国也面临质疑，因为要让IPEF顺利整合，缺乏诱因配合。在没有提供进入美国巨大市场更多机会的情况下，能够采用哪些执行机制目前尚不清楚。

拜登自2021年上任以来，一直在推动迅速重建其前任川普（Donald Trump）削弱的战略军事和贸易联盟。而IPEF目的是为美国盟邦提供一个替代方案，取代中国在亚太地区日益扩大的商业版图。

然而，在川普2017年退出跨太平洋伙伴协定（TPP）后，华盛顿并无政治意愿重返以关税为基础的亚洲贸易协定。2018年，TPP在没有美国的情况下，以跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）为名重新登场。

中国批评IPEF试图建立一个封闭的俱乐部。苏利文拒绝这一说法，他告诉记者「按设计和定义，它是一个开放的平台」。

苏利文还提及台湾。他说，台湾是微晶片供应链中重要的一环，但未被纳入IPEF最初的阵容。尽管如此，苏利文表示美国「正寻求深化我们与台湾的经济伙伴关系，包括半导体和供应链在内的高科技议题」。

然而，这只会「在双边基础上」发生。

另外，拜登今天也表示，他正「考虑」取消对中国的一些贸易关税，并指这些关税不是他的政府所课徵的。

被问及取消这些措施的可能性时拜登说：「这些关税都不是我们祭出的。」他再次补充道，取消这些关税「正列入考虑」。

拜登还表示，美国的衰退并非不可避免，但也承认随着通货膨胀加剧，美国人正经历经济上的痛苦。

被问及美国经济衰退是否不可避免时，拜登仅简短回答「不」。他说：「这将是艰难的过程，这会需要一些时间。」（译者：杨明��/核稿：陈政一）

© 2022 AFP