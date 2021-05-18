拜登公布2020年报税资料 总收入逾60万美元近26%用来缴税

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（法新社华盛顿17日电） 美国总统拜登今天公布2020年报税资料，他与第一夫人吉儿去年总收入超过60万美元（约新台币1685万元），近26%用作缴税。

美国总统以透明为由公开年度纳税申报表，已是行之有年的惯例，其中会详列收入来源与所缴税款。

报税文件显示，拜登与担任社区大学教授的吉儿拜登（Jill Biden）联邦调整后总收入为60万7336美元。

拜登夫妇缴纳了15万7414美元的联邦所得税，实际税率为25.9%。两人也向家乡德拉瓦州缴纳2万8794美元的所得税。

拜登副手贺锦丽（Kamala Harris）与丈夫任德龙（Douglas Emhoff）于2020年的总收入，高于拜登伉俪。曾任加州联邦参议员的贺锦丽与担任律师的任德龙去年合计赚取169万5225美元。

两人缴纳62万1893美元的联邦所得税，税率为36.7%，并向加州缴纳12万5004美元所得税；此外，任德龙也向华盛顿特区缴纳5万6997美元所得税。

身为亿万大亨的前总统川普在位时打破传统，拒绝公布自己的财务、财产和商业帝国的真实状况，为了不让税务资料曝光，甚至不惜大打旷日废时的法律战，引发诸多揣测。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP