拜登关切反政府抗争 古巴人批口惠实不至

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（法新社哈瓦那16日电） 古巴经济急遽恶化，COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例攀升，数以千计不满现况的民众参与反政府示威，成功引起美国总统拜登的注意，但却对他的回应感到失望。

在前美国总统川普4年执政期间，古巴与美国的关系日益恶化，华府也加重祭出制裁，因此拜登就任总统时，许多古巴人额手称庆，就连没有听过他名字的人也拍手叫好。

胜选前，拜登曾向古巴反对派网路新闻媒体Cibercuba表示，他将取消川普对汇款与旅行的限制，他说，这些措施对古巴人造成伤害，迫使家人分离。

但拜登上任已满6个月，古巴人仍在等着拜登拿出具体行动，实践他先前许下的诺言。

曾任外交官的古巴学者阿尔祖加里（Carlos Alzugaray）告诉法新社：「古巴民众并不奢望他恢复欧巴马执政时代的政策，只寄望他能推翻川普祭出的残酷措施；显然地，他让许多古巴人失望了。」

他说，拜登竞选时大开支票，「毫无疑问民众对他抱持很多期望」。

7月11日与12日，古巴各地40座城市有数以千计的民众走上街头，高喊「自由」、「独裁政权下台」、「我们没东西吃」等口号。示威期间有一人死亡、数十人受伤，另有100多人遭逮捕。

拜登注意到古巴的局势发展，但没有宣布实施新措施。但他的确跟古巴总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）隔空唇枪舌战。

拜登昨天说：「不幸的是，古巴是个失败的国家，打压自己的国民。」隔一天，狄亚士-卡奈不甘示弱地反呛：「美国花了数以10亿计美金，但摧毁古巴的行动仍宣告失败。」

他说：「如果拜登总统是真诚地出于人道精神关心古巴人，他可以解除川普总统实施的243项措施，包括在疫情期间残忍祭出的50多项措施，以作为解除1962年所实施的封锁的第一步。」

根据世界实时统计数据Worldometer网站，古巴境内确诊累计26万9546例，染疫不治病例达1791例。（译者：张晓雯/核稿：严思祺）

© 2021 AFP