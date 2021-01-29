拜登冒政治风险 撤销川普禁资助堕胎谘询规定

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（法新社华盛顿28日电） 美国总统拜登今天撤销禁止美国援助金流向海外堕胎谘询机构的禁令，这让他很可能在就任初期，就因这个意见严重分歧的议题而承受政治后座力。

年年举行的反堕胎游行「为生命而走」（March for Life）将于明天展开。

拜登在游行前夕推翻1984年被称为「墨西哥市政策」（Mexico City Policy）的规定，也就是禁止美国金援提供堕胎谘询或转介的国际非营利组织。

民主党籍的拜登推出一系列医疗相关措施，撤销这道禁令是其中一环。美国深受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击，正努力应付医疗系统，而数以百万计民众连这项保障都没有。

拜登签署的命令中写道：「我政府的政策是支持美国和全球女性及女孩的性健康、生育健康，以及她们的权利。」

命令还提到，这些与堕胎相关援助的限制，「藉由缩减我们支持女性健康及预防、因应性别暴力计画的能力，破坏美国促进全球性别平等的努力」。

拜登也下令检视前总统川普执政时的相关规定，例如阻挡政府提供资金给转介女性堕胎的美国家庭计画诊所。

拜登宣布上述命令不久后，国务卿布林肯（Antony Blinken）表示，国务院已着手处理拨付3250万美元援助金给联合国人口基金（United Nations Population Fund）事宜。

联合国人口基金遭控支持中国强制节育及强迫堕胎等手段，尽管联合国人口基金强烈否认，川普政府仍据此断了对这项基金的支持。

布林肯也表示，美国将退出逾30国签署、反对堕胎的2020年「日内瓦共识宣言」（Geneva Consensus Declaration）。

布林肯透过声明表示：「美国正重新从多方面参与各项事务，以保护并促进所有女性和女孩的人权，这与全球长久以来在性别平等、性健康与生育健康、生育权上的共识一致。」

© 2021 AFP