拜登决定自阿富汗撤军 911事件20周年前完成

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（法新社华盛顿14日电） 美国总统拜登今天宣布，「该是时候结束」美国最长的战争，将无条件地从阿富汗撤军。

美军是为了因应2001年911恐怖攻击事件而开始在阿富汗发动攻击。现在，经过了20年，在造成近2400名美军与数以万计的阿富汗人丧命后，拜登订下9月11日为最后一名美国军人撤离的最终日期，撤军行动将自5月1日展开。

拜登向全国发表电视演说时表示，美国已达成原先为数不多的任务，击溃发动911攻击的国际圣战士，每一年过去，留在阿富汗的理由显得愈来愈「不明朗」。

拜登坚称，美军不会「仓促撤离」，坚持维持他的决定。他说：「20年前的可怕攻击…无法解释为什么我们2021年还要留在那里。」拜登说：「该是时候结束这场永久的战争。」

拜登从阿富汗撤军的决定并不令人意外。这场战役普遍不受到选民欢迎，前任总统川普也曾承诺将自5月起撤军。

民主党籍联邦参议员舒默（Chuck Schumer）今天说：「我赞赏拜登总统做出的决定。」

然而，这项决定马上引来一些人抨击，认为美国抛弃了阿富汗政府，并怂恿圣战士发动叛乱活动。

联邦参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）说：「在宣布911事件周年来临时，我们将协助敌人把阿富汗当作礼物包装好，再送还给他们。」

© 2021 AFP