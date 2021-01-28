拜登刚上任就警告中国 勿在东亚及东南亚扩张

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（法新社华盛顿27日电） 美国总统拜登才就任一周，就已明确警告北京当局，不要对东亚和东南亚抱持任何扩张主义的意图。

拜登和他的高阶安全官员多次在电话会谈和声明中，强调对日本、韩国、台湾等盟友的支持，显示华府不接受中国在那些区域提出具争议的领土主张。

拜登今天对日本首相菅义伟说，美国政府承诺捍卫日本，包括尖阁诸岛（台湾称钓鱼台）。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）也呼应此一立场，他上周末与日本防卫大臣岸信夫通电话时说，这项议题适用于美日安全保障条约。

根据国防部声明，奥斯汀对岸信夫表示，美国「持续反对任何想要改变东海现状的单方面企图」。

奥斯汀上任后，最先联系的盟友还包括澳洲、韩国和印度。他在与印度国防部长、澳洲国防部长通电话时，都提到要确保印度太平洋地区维持自由开放。

奥斯汀上任之初的工作聚焦于对抗美国境内的新型冠状病毒疫情，但预期他首度出访海外的地点会是亚洲。

由于中共方面接连派遣军机和轰炸机侵犯台湾的防空识别区，拜登政府就职3天后，国务院发言人普莱斯（Ned Price）警告中国停止威胁台湾。

普莱斯表示：「我们将与朋友及盟邦同在，促进在印度太平洋地区共享的繁荣、安全与价值，包括加深与民主台湾的关系。我们对台湾的承诺坚若磐石。」

这些评论试图强调，新的拜登政府不会改变前总统川普对中国的坚定安全立场。

© 2021 AFP