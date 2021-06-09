拜登创新竞争法大撒币维持竞争力

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（法新社华盛顿8日电） 拜登在政策上鲜少沿袭前任总统川普，对中贸易是少数意见一致的领域。他保留川普对北京制订的关税、扩大中企黑名单后，为维持美国竞争优势，现在还要国会通过研发投资计画。

美国创新及竞争法今天已获参院通过，以下是法新社整理的相关要项：

●关乎哪些领域？

拜登和川普都倡议把制造业工作从海外带回美国，尤其是半导体与医疗器材等具战略性的元件，但北京似已赢得这场制造战，随着6年前展开「中国制造2025」计画，北京甚至还想主掌明日的科技。

因此美国正在追求的是一个范围较局限的目标：捍卫美国产业与科技公司的领导地位。

民主与共和两党都担心北京在5G方面的进展，可能危及国安，对贸易机密与个资带来威胁，或是让恶意行为者得以破坏网路。

●黑名单

川普以国安为由，禁止电讯商购买被认为有风险企业的零件。川普的命令特别针对中国科技巨擘华为，而上周拜登不仅扩大了禁止与美国做生意的企业名单，并修订川普原本的行政命令，将涉及监控技术的公司纳入其中。

●关税

在川普任内，华盛顿对中国进口商品课徵数以千亿计美元的惩罚性关税，拜登并未解除这些关税，其贸易代表戴琪甚至不讳言这些做法都是为了施压北京。

●和中国的类似之处

中国补贴企业并大幅挹注投资，美国今天通过的创新及竞争法作法如出一辙，是以提振国内就业为目标。未来5年间，美国政府共将投资520亿美元鼓励半导体制造与科技研发，另15亿美元则作为开发5G技术之用。

●未来会怎样？

在川普任内，美中关系日益恶化，但经济仍密切连结。在疫情与贸易战双重因素之下，两国商务往来已受影响，下一个问题将是世界前两大经济体要如何开始真正脱钩。

© 2021 AFP