拜登力推参院议事规则改制 两党恐闹翻

（法新社华盛顿11日电） 美国总统拜登就任即将届满周年，他所属民主党在联邦参众两院虽占些微多数席次，他力主的投票权改革等法案仍卡在国会过不了，他今天宣布要摆脱参院妨碍法案通过的议事规则。

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法新社报导，参院长久以来有使用俗称「费力把事拖」（filibuster）的阻碍议事程序的手法，是造成立法窒碍难行的罪魁祸首。拜登（Joe Biden）表示，他决心在改革投票权的重大议题上摆脱这项程序。

大众对「费力把事拖」的认知来自电影与电视剧呈现的情节，通常是某个参议员一夫当关站在发言台滔滔不绝数小时而不下台，试图拖延或阻挡议案交付表决。

不过更常见的情况是运用现行的一项议事规则，也就是即使法案本身只需简单多数决就能通过，但针对其中大多数的项目辩论时，却需要参院总席次的3/5也就是100席中的60席同意，才能终结辩论并交付表决。

若是少数党在参院掌控至少41席，就可以阻挠法案进入表决程序，这就是所谓的费力把事拖。

拜登在2020年美国总统大选期间及就任总统之初，反对改革费力把事拖的议事规则，宣称他能够找到民主与共和两党的交集。

不过拜登今天却是立场180度大转变，力挺运用所谓「核选项」（Nuclear Option），让民主党可摆脱共和党的掣肘，以通过两项攸关投票权改革的法案，并说这对于挽救美国民主格外重要。

所谓的核选项是指一项受争议的特别程序，如此51票的简单多数即可推翻60票才能推动法案的议事规则。

截至目前为止，这种核选项只用过两次，以避开费力把事拖的规则。2013年时民主党曾使用核选项，阻止参院拖延对总统提名多个要职的人选行使同意权，除了最高法院大法官提名人。

共和党也曾在2017年使用核选项，遏止拖延对大法官提名人行使同意权，随后前总统川普（Donald Trump）提名的3位大法官人选以低于60票的票数获得通过。

如今拜登高举投票权改革大旗准备再祭出核选项，问题在于此举将被共和党视为宣战。共和党人警告，全面删除费力把事拖的议事规则将后患无穷，并使得两党在参院彻底撕破脸。

对拜登而言或许更糟糕的是，他倡议的改革投票权主张需要民主党的参院同僚一致相挺，而这方面谁也没把握。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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