拜登办气候峰会 杜鲁道：美须展现严肃看待议题

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（法新社渥太华18日电） 加拿大总理杜鲁道即将参加美国总统拜登在世界地球日召开的全球领袖视讯气候峰会。他在会前受访时表示，拜登必须展现对于美国重新参与气候变迁事务的认真程度和承诺。

这场峰会将在22和23日举行，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）和中国国家主席习近平等40位领袖获邀参加。这将是拜登（Joe Biden）上任后主办的首场大型气候活动，也为今年另2场重要气候会议打头阵，凸显出华府重返对抗人为气候变迁之战的前线。

杜鲁道（Justin Trudeau）接受法新社访问时表示：「美国离开气候会议若干年后，人们将观察美国展现出的承诺程度，以确定他们的态度认真且不会动摇。」

他说：「如果全球要成功（对抗气候变迁），我们无疑需要像美国这种规模的国家来参与解决问题，而非成为问题的一部分。」

另一个污染大国中国虽受邀参加峰会，但尚未正式接受邀请。中国是当今世界第二大经济体，但西方针对连串议题与中国的冲突越来越严重，从贸易、智慧财产权到北京在香港和新疆的镇压行为。

但杜鲁道认为，中国已展现他们「严肃看待减少自身污染的必要性」，例如在太阳能、电动车和电池技术等部分已进行大量投资。

话锋一转，杜鲁道指出，西方国家在相关事务上必须加快脚步，否则可能落后中国。

他说：「我知道加拿大和全球其他已开发国家很有兴趣确保我们在新科技方面胜过中国。在对环境更友善的发展道路上，我不会任由中国取得所有伴随产生的创新技术和经济成长。」

不过杜鲁道也表示：「我们虽然和中国在许多领域有歧见，但在这项触及地球每个角落的议题上，我们所有人若能创造相似动力，我认为那会是好事一桩。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP