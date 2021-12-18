拜登南卡州立大学演说 批共和党限缩非裔投票权

（法新社南卡罗来纳州橘堡17日电） 美国总统拜登今天造访与非裔有历史渊源的南卡罗来纳州立大学，他向大学生发表演说时再度矢言，将对抗共和党对少数族裔投票权展开的「无情攻击」。

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拜登在橘堡（Orangeburg）南卡罗来纳州立大学（South Carolina State University）的毕业典礼上表示：「我从未看过这种针对投票权的无情攻击。」

拜登参加南卡罗来纳州立大学毕业典礼，对这位79岁的总统本身而言，带有强大的象徵性与政治意义。

拜登是受南卡州国会议员柯里本（Jim Clyburn）之邀，出席毕业典礼。柯里本是美国最具影响力的非裔政治人物之一，他在2020年总统大选前替拜登拉票，对拜登胜选具决定性作用。

南卡罗来纳州立大学是「传统黑人大学」（Historically Black Colleges and Universities）之一；传统黑人大学在美国内战后专为非裔学生开设，当时实施种族隔离的州禁止非裔上学。

拜登在演说中提到的无情攻击，指的是在数个保守派州展开的选举改革，民权团体称这些作法让少数族裔更难投票。

他并警告：「这种结合压制选民与破坏选举的恶意行为很不美国（un-American）。」

前总统川普在共和党阵营内依旧能呼风唤雨，持续坚称他是2020年选举的真正胜选者。

一些观察家指控川普在地方层级建立机制，能让他在下届总统大选影响得票率。

拜登警告：「这场战役尚未结束。我们持续面临这个国家最悠久、最黑暗的势力，也就是仇恨与种族主义。」

拜登也提到对非裔美国人做出的另一个竞选承诺。在美国发生许多非裔遭警察杀害事件，其中最受人关注的是2020年5月佛洛伊德（George Floyd）在明尼阿波利斯市因警方执法不当而丧命之后，拜登承诺将改革警政。

然而，由于拜登所属的民主党在国会仅占微弱多数，使得他在推动改革上受到阻碍。拜登说：「我跟你们一样同感挫折。」他说：「战斗尚未结束。」

© 2021 AFP