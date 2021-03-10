拜登反托拉斯立场鲜明 美媒曝联邦贸委会委员人选

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（法新社华盛顿9日电） 美国总统拜登再次表明积极反托拉斯的立场，多加媒体报导指出，他将计划提名主张分拆「科技巨擘」公司的哥大教授丽娜汗，加入重要的监管机关联邦贸易委员会。

报导指出，丽娜汗（Lina Khan）是哥伦比亚大学（Columbia University）法律教授，她将获提名出任联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）委员，该委员会的职权包含执行兼并和反托拉斯政策等。

在提名丽娜汗担任委员前，拜登已先任命另一位批评「科技巨擘」的台裔学者吴修铭（Tim Wu）加入白宫国家经济委员会担任总统拜登特助。

丽娜汗的人事案还未宣布，但包括政治新闻网站Politico、「华尔街日报」、「华盛顿邮报」等媒体的报导，都引述消息来源表示，丽娜汗可望出任联邦贸易委员会委员。

丽娜汗最近在联邦众议院一个小组的工作，是起草一份有关大型科技公司的冗长报告，试图阐述分拆一些科技巨擘的理由。

她2017年也曾发表一篇论文，名称是「亚马逊的反托拉斯矛盾」（Amazon's Antitrust Paradox），指出电商和科技巨擘逐渐主导市场。

© 2021 AFP