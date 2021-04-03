拜登取消川普旧政策 不再制裁国际刑事法院检察官

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统拜登政府今天撤销前总统川普任内对国际刑事法院（ICC）检察官班索达（Fatou Bensouda）实施的制裁，盼与国际刑事法院加强合作，解决与欧洲盟国的分歧。

去年，时任国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）指责国际刑事法院是「非法法院」，对出身甘比亚的班索达施以经济制裁和签证限制。

班索达因调查美军是否在阿富汗犯下战争罪，而遭川普政府制裁。

国际刑事法院后来又开始调查以色列在巴勒斯坦自治区涉嫌战争罪一案，进一步惹怒与以色列友好的美国。美国与以色列均非国际刑事法院的缔约国。

现任国务卿布林肯（Antony Blinken）说，美国仍「强烈不认同」国际刑事法院有关阿富汗及巴勒斯坦情势的作为。

他透过声明表示：「然而我们认为，我们在这些案例上的关切事项，可透过与国际刑事法院流程中所有利害关系方的来往，获得更好的处理，而不是透过实施制裁。」

另外，美国政府也将国际刑事法院管辖权、互补暨合作部门主管莫乔乔科（Phakiso Mochochoko）从指定制裁名单除名，且不再对国际刑事法院其他人员实施签证限制。

班索达将于6月离职，遗缺由英国人权律师卡林・汗（Karim Khan）接任，他将可在不须担心美国制裁的情况下展开工作。

© 2021 AFP