拜登取消禁止TikTok与WeChat计画

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（法新社华盛顿9日电） 美国白宫宣布，总统拜登今天推翻前总统川普的行政命令，撤销对中国应用程式（App）TikTok与WeChat的禁令，并指示商务部评估相关程式的安全风险。

白宫在声明中表示，拜登政府不会禁止新用户下载这些热门App，而是对这些由外国实体控制的网路应用程式实施「基于标准的决策框架和基于证据的严格分析，以因应相关风险」。

拜登在行政命令中，要有关单位识别任何「可能对美国国家安全和美国人民构成不可接受风险的软体应用程式」，包括「由支持敌对外国军事或情报活动者持有、控制或管理的应用程式，或涉及恶意网路活动和搜集敏感个资的应用程式」。

新行政命令还指示美国商务部和其他联邦机构制定指导方针，并在120天内提出建议，以「保护敏感个资，包括避免个人身分和基因资讯遭滥用」。

川普声称这些中国持有的App构成国家安全风险，试图强迫北京字节跳动科技有限公司（ByteDance）出售旗下短影音分享应用程式TikTok在美业务。

白宫一名官员表示，美国2019年底针对TikTok启动的另一项国家安全审查仍在进行中，但拒绝提供任何细节。另一名政府官员告诉记者，白宫依然非常关切TikTok用户面临的资安风险。

川普2020年签署行政命令，企图封杀TikTok与WeChat，禁止新用户下载相关程式，也不允许与这些App进行技术交易，然而美国法院挡下禁令，一直未能正式生效。

拜登除了推翻上述禁令，也一并撤回川普今年1月卸任前签署禁止与支付宝（Alipay）、QQ钱包（QQ Wallet）和微信支付（WeChat pay）等8个中国软体交易的行政命令。

TikTok据信在全球拥有约10亿用户，单是美国就突破1亿人使用，备受年轻的智慧型手机族群喜爱；中国科技巨头腾讯持有的WeChat则是广受欢迎的「超级App」，服务内容包括社群网路、通讯和电子商务等。

此外，拜登上周也签署一项行政命令，扩大美国对中国军工相关企业投资的禁令，除了延续川普去年11月颁布的类似政策，更将禁止投资的企业黑名单从川普时代的48家扩大到59家。

© 2021 AFP