拜登取消芝加哥行 坐镇华府推两大支出法案

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（法新社华盛顿29日电） 白宫表示，美国总统拜登取消今天访问芝加哥行程，坐镇华府为他的国内施政方针奋战，他推动的基础建设与社会福利法案可能会在国会卡关。

拜登本来将在美国中西部的芝加哥市对COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗接种政策发表演说，但他推动的两项立法政策，1.2兆美元的基础建设法案与3.5兆美元的社会福利支出法案，可能无法在严重分歧的国会中过关。

美国政府官员昨晚说：「他明天将坐镇白宫，持续推动这两项立法，以创造就业机会。」

同时，国会议员也赶着突破债务上限僵局，以防美国首度出现债务违约，让经济陷入恶性循环。美国财政危机迫在眉睫，投资人备感担忧。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）警告，到了10月18日，除非国会上调联邦举债上限，否则政府资金可能用罄。

叶伦在写给国会领袖的信中说，10月18日过后，财政部资金「将迅速耗尽」，「那天过后我们是否能持续履行所有国家承诺，目前仍充满不确定性」。

国会僵局让华尔街卖压沉重，叶伦警告如果国会议员没有赶快行动，美国可能出现严峻后果，包括债务违约等，道琼工业指数终场跌幅达1.6%。

不过，共和党人表明，他们不会协助调高债务上限或冻结债限，尽管川普执政时他们曾支持增加举债，因为他们不想参与民主党的支出计画，包括规模庞大的3.5兆美元社会改革方案。

© 2021 AFP