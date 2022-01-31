拜登吁塔利班释放美国最后人质 才考虑其合法性

（法新社华盛顿30日电） 美国总统拜登今天要求塔利班「立即释放」据信是这个民兵组织劫持的最后一名美国人质，并拒绝在这名男子获释前承认塔利班在阿富汗的统治合法性。

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法新社报导，拜登在弗雷利克（Mark Frerichs）遭劫持满2年前夕做了这项宣布。弗雷利克是美国海军退伍军人，遭绑前在阿富汗做了10年土木工程师。

拜登声明指出：「在塔利班预期（我们）对其渴望的合法性有任何考量前，必须立即释放马克（弗雷利克）。这没得商量。」

他还说：「威胁美国人或任何无辜百姓的安全，永远让人无法接受，劫持人质是一种特别残忍和怯懦的行为。」

美国去年8月完成自阿富汗撤离行动，终结911恐攻后美国带头入侵展开与阿富汗间20多年的战争，塔利班也重新夺回政权。

美国一再重申，在获得国际社会承认前，塔利班须「赢得」合法性。

根据报导，塔利班谈判代表先前建议交换囚犯，以弗雷利克交换阿富汗部落军阀诺尔塞（Bashir Noorzai）。诺尔塞据称是塔利班同伙，因走私海洛因至美国被判处终身监禁。

不过，美国对此提议不感兴趣。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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