拜登吁衣索比亚泰格瑞省停火 停止侵犯人权

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（法新社华盛顿27日电） 衣索比亚北部的泰格瑞省（Tigray）饱受战争蹂躏，美国总统拜登今天谴责持续6个月的冲突，呼吁交战各方停火并称「必须停止」侵犯人权。

拜登在白宫发出的声明中说：「衣索比亚多数地区的暴力冲突升级、区域和种族分裂愈趋严重，让我深感忧虑。在泰格瑞省发生的大规模侵犯人权事件，包括普遍存在的性暴力，无法令人接受，必须停止。」

衣索比亚总理阿比（Abiy Ahmed）指控泰格瑞省执政党策画攻击联邦军营后，于去年11月派军队进入泰格瑞省。

曾获诺贝尔和平奖的阿比，在11月底衣索比亚军队挺进泰格瑞省首府马凯勒（Mekelle）后宣称胜利，但双方仍继续交战，冲突持续半年，期间传出衣索比亚部队与邻国厄利垂亚的军队犯下大屠杀与性侵。

拜登说：「泰格瑞地区的交战各方应宣布并遵守停火协议，厄利垂亚与邻省阿姆哈拉地区（Amhara）的部队应该撤出。」

本周稍早，联合国紧急援助协调员洛科克（Mark Lowcock）警告安理会：「如果援助没有在未来两个月升级，会有严重的饥荒风险。」

基于这项警告，拜登说，「有关各方，特别是衣索比亚与厄利垂亚部队，必须立即让人道救援物资畅通无阻地送入泰格瑞地区，以防饥荒扩大」。

拜登说：「衣索比亚政府应与政治光谱各端的其他利害关系者展开包容性的对话。」他敦促衣索比亚领导人与相关机构「提倡和解、维护人权并尊重多元化」。

拜登指出美国负责「非洲之角」地区的特使费特曼（Jeffrey Feltman）下周将回到泰格瑞地区。

© 2021 AFP