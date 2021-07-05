拜登国庆日乐观谈话：美国将脱离病毒而独立

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统拜登今天在国庆演说中乐观表示，即使2019冠状病毒疾病（COVID-19）尚未被攻克，美国将展开「后疫情生活」。

拜登在白宫南草坪（South Lawn）发表谈话，现场有千人与会。拜登在演说中将1776年美国宣布脱离英国独立，与如今从疫情中快速复苏相提并论。

他说：「245年前，我们宣布脱离一个遥远的国王而独立。今天，我们比以往更接近宣告脱离致命病毒而独立」。」在场人士包括受邀的军方人员与重要工作人员。

拜登表示：「在对抗这种病毒方面，我们已占了上风。」「但不要误解我的意思，COVID-19尚未消失。我们都知道更强的病毒已经形成，像是Delta变异株。」

疫情在美国造成逾60万人丧生，拜登对那些失去生命的人表示哀悼。

但他极度乐观地表示，在他的领导下，美国「已再度团结」。在前总统川普任内，美国社会分裂对立，不时爆发暴力冲突。

拜登说：「在过去一年，我们度过一些黑暗的日子。」「我们即将看到光明的未来。」

大批群众今天聚集在华府国国家广场（National Mall）欣赏烟火表演，美国希望国庆日标志着病毒已远离的时刻。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP