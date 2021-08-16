拜登坚称撤军正确 留驻阿富汗只对中俄有利

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（法新社华盛顿16日电） 美国总统拜登今天为撤军阿富汗强力辩护，他说，他坚持这项政策，经过20年战事，已经到了该撤退的时候了，继续驻军阿富汗只对中国和俄罗斯有利。

对阿富汗情势逆转保持多日沈默的拜登，今天在白宫透过电视镜头发表外界高度关注的谈话说，「我是美国总统，责任由我承担」。

阿富汗首都喀布尔陷入一片混乱，拜登表示，他对局势变化「深感难过」；并承诺，在塔利班统治卷土重来的情况下，将为阿国女性的权利「直言」。

不过他坚称，对于撤军并不后悔，尽管美国领导的军事介入在20年后以混乱收场一事饱受批评。

他说：「我毫不含糊地坚持我的决定，20年来，我汲取的痛苦教训是，一直都没有撤军的好时机，以致美军一直留在阿富汗。」

拜登指出：「我们真正的战略竞争对手中国和俄罗斯最希望的就是，美国无限期地将庞大资源和注意力投入阿富汗以求稳定情势。」

他也承认，阿国政府崩溃的速度之快超出他的预料，并指明，这个政府缺乏对抗塔利班的意志。

他说：「事实是，局势演变之快超出我们的预期。我们提供阿富汗一切决定自己前途的机会，但我们无法给予他们为此前途奋战的意志力。」

然而拜登重申，美国有关阿富汗问题的国家利益一向主要在于，防止对美国本土发动恐怖攻击；同时美国将持续对源自于阿国的恐怖威胁「采取迅速而果断的因应行动」。

他说：「美国在阿富汗执行的任务，从来就不应该是国族建构。」

拜登严厉警告塔利班，不要破坏或威胁数千名美国外交官和阿富汗籍翻译人员在喀布尔机场的撤离行动；「若有必要，我们会以雷霆万钧之力捍卫我们的人民」。

© 2021 AFP