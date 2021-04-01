拜登基础建设计画激励 亚股劲扬

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（法新社香港1日电） 亚洲投资人今天乐见美国总统拜登（Joe Biden）揭橥的基础建设计画，这项计画将提振经济，推升亚股上扬，同时，美国最新公布的民间就业数据也提振市场信心。

拜登表示，他的最新计画将在交通、电信和能源等基础建设投资超过2兆美元，并将创造数以百万计就业机会。

虽然拜登警告，他在1.9兆美元振兴经济方案之后推出的8年基础建设计画，将调高企业税以筹措财源。但分析师表示，市场可能会在今年稍后或明年将此视为疑虑。

拜登这项大规模基础建设计画受到华尔街普遍欢迎，标准普尔500指数昨天收高，科技股为主的那斯达克指数收盘上涨超过1%，道琼工业指数则收跌。

尽管市场忧心经济复苏过速恐助长通货膨胀，迫使央行紧缩超宽松货币政策，不过，观察家仍有信心今年股市将继续朝高点推进。

亚股今天多走高，日股日经指数收盘上涨0.72%，来到29388.87点。香港恒生指数收盘上涨1.97%，来到28938.74点。上海综合股价指数收盘上涨0.71%，来到3466.33点。

至于亚洲其他股市，首尔股市收涨0.85%，雪梨股市涨0.56%，新加坡股市收涨0.52%，台北股市收涨0.85%。纽西兰股市则收跌。

© 2021 AFP