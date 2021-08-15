拜登增派美军赴喀布尔 协助安全撤离使馆人员

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿14日电） 尽管民兵组织塔利班快速攻城掠地，美国总统拜登更坚定自阿富汗撤离美军的决心，但他也承诺会增派部队前往喀布尔协助撤离平民，并警告塔利班切勿阻碍美方执行此任务。

与国安团队谘商后，拜登表示，总共约5000名美军，较原先的3000人增加，如今将协助筹办撤离作业以及终结美国在阿富汗当地的长达20年任务。

拜登也警告塔利班（Taliban），让在当地美方人员或任务陷入危险的任何行动，将会面临快速且强大的美国军事回应。

在拜登做此宣布前，塔利班战士刚拿下阿富汗北部大城马萨里沙利夫（Mazar-i-Sharif），并持续朝首都喀布尔（Kabul）快速挺进。马萨里沙利夫是中北部巴尔赫省（Balkh Province）省会，也是阿富汗第4大城。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天与阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）通电话，讨论致力降低暴力的当前各种外交和政治努力的急迫性。

拜登表示，布林肯也可望针对塔利班加速朝喀布尔挺进，与关键区域利害关系人交涉协商。

美军中央司令部稍早前表示，更多美军已抵达喀布尔，确保安全撤离美国大使馆雇员以及曾替美军效力的阿富汗平民。

拜登设定8月31日为美军撤离阿富汗的最后期限 ，五角大厦估计，完成撤离任务前，将必须撤离大约3万人。

© 2021 AFP