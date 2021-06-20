拜登夫妇饲养13年爱犬冠军 安详辞世

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（法新社华盛顿19日电） 美国总统拜登（Joe Biden）和第一夫人吉儿（Jill Biden）今天宣布，他们饲养的德国牧羊犬「冠军」（Champ）已辞世，并形容它是过去13年以来的「形影不离珍爱伙伴」。

当两只爱犬「冠军」和「少校」（Major）抵达白宫时，拜登夫妇恢复了被前总统川普（Donald Trump）中断了4年的美国第一家庭宠物入住白宫的长期传统。 拜登夫妇发表声明说：「我们今天心情很沉重，我们要让大家晓得，我们心爱的德国牧羊犬冠军，已在家中安详辞世。」

声明又说：「在我们最欢乐时刻以及最悲伤日子里，它一直陪伴着我们，对我们的难以言喻感受和情绪都能体贴入微，我们热爱这个讨人喜欢好孩子，将会永远想念它。」

拜登夫妇的另一只爱犬「少校」也是德国牧羊犬，它在适应白宫生活上遭遇一些麻烦。 今年3月，于发生至少一起咬人事件后，「少校」曾被短暂送回拜登家族位于德拉瓦州（Delaware）老家。接着于4月，第一夫人吉儿的发言人宣布，「少校」必须接受若干「追加训练」。 爱狗的拜登夫妇先前也宣布，两人打算饲养一只猫，而白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）一度警告，那可能会让「网际网路断线」。

© 2021 AFP