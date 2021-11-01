拜登宣布新措施 缓解供应链问题

（法新社华盛顿31日电） 供应链问题导致美国经济复苏减缓与物价上涨，面对国内越来越多抱怨，美国总统拜登今天在义大利罗马与20国集团（G20）领袖会面后，宣布缓解全球供应链塞车的新措施。

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白宫声明指出，在罗马举行一场有关「供应链弹性」的高峰会，出席者有拜登、欧洲联盟（EU）与其他14国领袖，包括印度、澳洲、韩国。

拜登今天在简报中表示，领袖们努力「确保我们能取得所有需要的产品，从鞋子到家具，到电子器材、汽车…确保我们能抵挡未来的冲击，无论是疫情、气候变迁或天灾」。

拜登稍早表示，在制造商、零售业与「大部分公民」受到严重影响的情况下，「我们不能墨守陈规」。

白宫表示，这场供应链高峰会目的在「加强国际对近期供应链混乱的合作，拟定强化与多样化整个供应链生态系统的长期路线，从原物料…到运送、物流、仓储与配送」。

供应链与劳工短缺问题拖累经济复苏，导致物价上涨，让经济学家、政界以及美国老百姓更担心高物价还会继续下去。

美国运输部长布塔朱吉（Pete Buttigieg）先前表示，供应链问题可能持续到明年。

拜登表示，领袖们在罗马讨论了许多行动，要缓解塞港问题、减少繁文缛节，并「减轻我们正在面临的货物堵塞问题」。

白宫表示，美国计划的具体措施包括提供墨西哥与中美州国家新的金融援助，解决物流塞车问题，也将协助东南亚国家简化海关流程。

白宫指出，拜登将发布行政命令，简化影响重要军需物资的供应链。

© 2021 AFP