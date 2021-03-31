拜登将公布2兆美元基础建设计画

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（法新社华盛顿31日电） 美国总统拜登今天将揭橥一项规模2兆美元的基础建设计画，目的在让美国凋敝的交通网路现代化，并创造数以百万计的工作机会，要让美国胜过中国。

拜登（Joe Biden）今天将在匹兹堡演说，宣布「重建美好未来」（Build Back Better）计画第一阶段的细节，这项计画将在未来8年进行庞大的投资。

这项计画将挹注交通建设6200亿美元，其中包括翻新长达3万2000公里的道路和公路，对数以千计的桥梁进行维修，并提高联邦公共运输投资金额一倍。

过去曾被川普 （Donald Trump）讥称「爱困乔」（Sleepy Joe）的拜登，有意把将这项野心勃勃的基础建设计画当成他的重大政策之一。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）说：「他认为他的角色是为我们如何投资美国、如何投资美国的劳工、如何投资我们的社区，擘画出一个宏伟的愿景、一个大胆的愿景。」

这项基础建设计画的资金来源，有部分将来自公司税调升，从原来的21%提高至28%。

一名资深政府官员在拜登演说前表示：「总统将提出公司税法的根本改革，以创造就业和刺激投资，并确保大型企业缴纳应缴的部分。」

这项计画也誓言藉由打造50万座电动车充电站、汰换5万辆柴油交通车辆，并将美国20%的招牌黄色校车升级为电动车，以「引爆电动车革命」。

这项计画还希望让基础建设更能因应气候变迁。

由于美国不少的基础建设大多在1950年代建造，多已破败凋敝，建造新的道路、新的桥梁，新的铁道和新的机场，已经成为许多美国人的共同梦想。

但要在两党之间建立政治共识，将拜登野心勃勃的计画付诸实践，并不容易。

在拜登之前的两位总统欧巴马（Barack Obama）和川普也都曾有宏大的计画，同样在基础建设计画做出令人兴奋的承诺，却都难有进展。

最后往往会回到同样的核心问题：钱从哪里来？

© 2021 AFP