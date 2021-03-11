拜登将发表电视演说 畅谈希望与未来施政

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（法新社华盛顿11日电） 美国联邦众议院通过规模高达1兆9000亿美元的抗疫纾困案后，总统拜登今天将首次在黄金时段，向全美民众发表传达「希望」讯息的电视演说。

拜登预定在电视演说中表示：「我向大家保证，的确有理由抱持希望。」

联邦众议院10日通过「美国救援计画」（American Rescue Plan）后，11日晚间8时（台湾12日上午9时）的这场电视演说，将是白宫全面掌握主导权的起手式。

拜登将于12日签署这项法案。虽然众院的共和党议员都反对，不过「美国救援计画」却获得超过60%选民的青睐。

未来数周拜登与高层首长将下乡至全美各地说明会怎么花1兆9000亿美元（约新台币53兆元）纾困款，同时藉由目前为止民众的热情支持，宣传拜登政府雄心万丈的未来施政计画。

拜登11日发表演说，正值2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情大流行届满一周年，累计已造成50多万美国人染疫丧命，全球最大经济体美国惨遭重创。

拜登政府已主政50天，民主党将重申，提高疫苗产量与经济刺激方案可提供迈向复苏的明确途径。

对于电视演说内容，拜登表示，他将「回顾过去一年美国经历的种种，但更重要的是我将说明接下来会做什么，我将展开下个阶段因应疫情行动，并解释政府会怎么做，以及我们希望民众怎么配合，隧道尽头将重见光明」。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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