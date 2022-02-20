拜登将召开国安会议 重申俄随时会进攻乌克兰

（法新社华盛顿19日法新电巷）西方政治人物齐聚德国慕尼黑（Munich）商讨乌克兰危机之际，白宫今天重申，俄罗斯「随时」可能对乌克兰发动攻击。

广告 继续浏览后续

白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）表示，总统拜登明天将罕见地召集国家安全会议（National Security Council）开会，以讨论俄乌紧张情势；总统昨天也表示，他「确信」莫斯科计划近日内入侵乌克兰。

乌克兰紧张情势升温，西方国家代表，包括美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）在内，齐聚慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）共商对策，莎琪说，拜登听取了慕尼黑安全会议的简报。

莎琪又说，总统的国家安全团队重申，俄罗斯随时可能对乌克兰发动攻击。

虽然乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）驳回华府有关俄国行将入侵乌克兰的预测，并说「我们认为大家毋须惊慌」；不过，西方国家官员在慕尼黑仍继续提出警告，指莫斯科剑指乌克兰。

法新社报导，克里姆林宫坚称无意进犯乌克兰，但莫斯科对降低紧张关系几乎没有作为；俄罗斯国营媒体则指控基辅（Kyiv）阴谋攻击乌东亲俄的卢甘斯克（Luhansk）和顿内茨克（Donetsk）地区。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）今天警告：「美国看到更多证据显示，俄国利用虚假消息作为可能入侵乌克兰的藉口。」

他举例：「虽然俄罗斯宣称顿内茨克有汽车炸弹攻击，但根据当地通报，情况很平静。」（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP